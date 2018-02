Grupo de leões mata caçador furtivo

Um grupo de leões atacou e comeu um caçador furtivo que caçava no Parque Kruger, na África do Sul.

As autoridades encontraram apenas alguns pedaços do corpo do caçador que os leões deixaram para trás. “Aparentemente a vítima estava a caçar furtivamente quando foi atacada pelos leões”, afirmam as autoridades sul-africanas citadas pela BBC.

A polícia descobriu o que restava do corpo do homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, juntamente com uma espingarda e munições.

Os leões são muitas vezes mortos por caçadores furtivos para que o corpo seja utilizado na medicina tradicional africana.