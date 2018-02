Os segredos da Justiça…

A Justiça está na ordem do dia, pelas melhores e pelas piores razões. Faltava apenas José Sócrates surgir do nevoeiro, arquivando nas páginas do Público outro texto iluminado, para zurzir, como é seu timbre, no Ministério Público, agora supostamente em defesa do segredo de Justiça, cujas ‘fugas’ tanto o incomodam.

O ex-primeiro-ministro, arguido numa respeitável lista de malfeitorias, rasgou as vestes contra «um novo paradigma da ação penal» que, segundo ele, tem trocado o princípio da presunção da inocência pela «presunção pública de culpabilidade», do qual, obviamente, se toma por vítima, culpando os jornalistas e o Ministério Público.

Compreende-se o desconforto do ex-primeiro-ministro perante a ação determinada da atual procuradora-geral, com quem não conseguiu até hoje sentar-se à mesa para um almoço ‘inocente’ -, ao contrário do sucedido com o antecessor Pinto Monteiro -, nem tê-la na primeira fila no lançamento de um livro seu. Faz a diferença, para seu desespero.

Por coincidência, num outro livro apresentado no Congresso dos Magistrados do Ministério Público, o anterior presidente do Sindicato, João Palma, arrasa José Sócrates e desanca no mandato de Pinto Monteiro à frente da PGR, chegando ao ponto de escrever que este «constituiu, seguramente, o período mais negro da história do Ministério Público democrático», por se ter então assistido a uma «despudorada tentativa de manipulação das magistraturas e do poder judicial pelo Governo de Sócrates».

Se o livro é contundente, as conclusões do Congresso realizado na Madeira não o são menos, ao admitirem que «há uma intenção clara do poder político em condicionar a autonomia do Ministério Público na investigação criminal».

O deslize ‘jurídico’ da ministra Van Dunem, originária da corporação, ao pronunciar-se inopinadamente sobre a duração do mandato de Joana Marques Vidal, desprezando um módico de prudência - quando estão em curso processos incómodos para o poder político -, foi um sinal profundamente errado e equívoco, legitimando que se especule sobre as suas reais motivações.

Perante esta espécie de ‘despedimento’ a prazo, os congressistas lembraram que nada impede a renovação do mandato da PGR, o qual não termina «por caducidade, mas sim pela exoneração».

É sintomático o embaraço socialista perante uma PGR que não travou os processos que levaram Sócrates ao calabouço, ou incriminaram personagens como Ricardo Salgado, Zeinal Bava ou Henrique Granadeiro, à espera de vez na barra dos tribunais.

Como escreveu Fátima Bonifácio, «abriu a época da caça», tudo servindo de pretexto para denegrir a imagem profissional de Joana Marques Vidal e promover o seu afastamento.

Da Operação Marquês à Operação Lex, o somatório de casos impressiona, incluindo já o de dois juízes de tribunais superiores suspensos pelo Conselho Superior da Magistratura, por se indiciar «uma muito grave, dolosa e reiterada violação dos deveres profissionais a que se encontram adstritos os magistrados judiciais».

É, pois, de saudar a coragem de pôr em causa, além de políticos, banqueiros ou gestores, também aqueles que são suspeitos de prevaricar portas adentro do próprio edifício da Justiça.

O alastrar da corrupção (cuja existência contraria a visão edílica da antiga procuradora Cândida de Almeida, que dizia em 2012 que «Portugal não é um país corrupto», existindo, segundo adiantava, uma «perceção» exagerada da dimensão deste crime) está a criar dificuldades à esquerda unida, que não consegue impor no espaço público a sua agenda de prioridades, onde avultam temas tão nobres como a ‘igualdade de género’.

Esgotados os fervores revolucionários, que coloriram o quotidiano dos portugueses durante anos a fio, as esquerdas andam atordoadas, enquanto fazem ‘vista grossa’ sobre tudo o que possa embaraçar a ‘geringonça’.

Mesmo que o primeiro-ministro se lembre de plantar um risível sobreiro, com aparato mediático, onde o Pinhal de Leiria resistiu durante 700 anos até sucumbir ao desleixo do Estado, o Bloco e o PCP emudecem, tal como passam ao lado das gritantes insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, do descalabro do ensino público ou da degradação dos transportes coletivos municipalizados. São matérias tabu.

As teias da corrupção, que já atingiram o próprio coração da Justiça, são tratadas com pinças pela coligação de esquerda, enquanto se recolhem em silêncio. Afinal, na família socialista há telhados de vidro e os parceiros comunistas preferem poupá-los, para os cobrarem com juros de mora.

A oligarquia está inquieta. Joana Marques Vidal é um espinho cravado na sua ‘vidinha’ de negócios permissivos. São esses os segredos que a Justiça não pode importunar. A bem da Nação…