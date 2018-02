Salvio foi operado ao joelho direito, mas o tempo de paragem do argentino ainda não é conhecido.

No boletim clínico partilhado pelo Benfica no seu site, o clube refere que Salvio “foi submetido hoje a artroscopia do joelho direito” e que está a ser “acompanhado pelo departamento médico da Luz.

Salvio sofreu uma lesão durante o jogo do Benfica frente ao Rio Ave.