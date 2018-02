EDP Live Bands. E agora a Espanha

Depois de Portugal e Brasil, expansão do concurso de novas bandas continua. Vencedores ganham o direito de fazer parte do cartaz do NOS Alive. Vencedor português vai ainda ao irmão ibérico Mad Cool, em Madrid

4200 bandas depois, o EDP Live Bands atravessa a fronteira e chega a Espanha, depois de ser ter internacionalizado pela primeira vez em 2016 quando cruzou o Atlântico e chegou ao Brasil.

O concurso apanha a boleia do NOS Alive que desde o ano passado é parceiro do Mad Cool, o irmão ibérico de Madrid, e alarga os privilégios do vencedor. Assim, quem ganhar este ano o EDP Live Bands tem direito não só a integrar o cartaz do NOS Alive, como do Mad Cool, além da gravação de um álbum para a Sony e de percorrer o circuito das lojas FNAC. Os vencedores brasileiro e espanhol também terão oportunidade de atuar no festival lisboeta.

Na apresentação à imprensa, a responsável de comunicação da EDP, Ana Sofia Vinhas, justificou o formato com a “qualidade do concurso” e foi acompanhada por Álvaro Covões, da Everything Is New – a organizadora do NOS Alive – quando este recordou a dificuldade em encontrar um vencedor em 2017. “No ano passado, demorámos mais tempo a escolher”. Os vencedores acabaram por ser os alcobacences Plastic People que fizeram um showcase de três canções na conferência, prometendo o álbum inaugural para breve. No Brasil, a vitória foi para os Gelpi.

O promotor salientou ainda a longevidade do concurso realçando tratar-se da quinta edição do concurso quando o formato, outrora muito popular e usado, tem vindo a cair em desuso. Já o representante da Sony, David Benasulin, chamou a atenção para a possibilidade de as bandas “poderem concretizar o grande sonho de gravar” e lembrou que a editora já apoio um não-vencedor – Daniel Kemish, que em 2015 recebeu uma menção honrosa e contou com o apoio da multinacional na promoção e distribuição do álbum de estreia.

Em Portugal, as inscrições já estão abertas em https://edplivebandsportugal.edp.com/. Depois de inscritas, as bandas passam por duas fases de seleção por parte do público e do júri (semifinalistas e finalistas). A final reúne oito apurados está marcada para 18 de maio, na LX Factory.

Em Espanha, o concurso já abriu e termina a 9 de junho, num evento em El Sol, em Madrid. Já no Brasil, o lançamento e abertura das inscrições acontece a 27 de fevereiro e o vencedor será conhecido a 12 de maio, no Bourbon Street, em São Paulo.

Antes dos Plastic People, sairam vencedores os Caelum’s Edge, Cavaliers of Fun e Them Flying Monkeys.