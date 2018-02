A EDP Renováveis (EDP R) acordou com a Nestlé ser o fornecedor de eletricidade, através de fontes de energia renováveis e nos próximos 15 anos, de cinco instalações da empresa nos EUA.

Em comunicado conjunto, as duas empresas dizem que o acordo “irá fornecer cerca de 80% da eletricidade em cinco instalações da Nestlé no sudeste do estado da Pensilvânia”. A energia contratada pela Nestlé é “produzida por 50 MW relativos ao parque eólico Meadow Lake vi”, situado no estado norte-americano de Indiana.

Estes 50 MW vão alimentar as subsidiárias Nestlé Purina PetCare, Nestlé USA e Nestlé Waters North America, nas cidades de Allentown e Mechanicsburg. O “Meadow Lake vi” é a sexta fase do parque eólico que se estende ao longo de vários quilómetros da Interstate 65 e, segundo o mesmo comunicado, deverá começar a operar “em 2018”.

Segundo a EDP R, a nova fase do parque eólico assegurou inicialmente “um contrato de longo prazo de 150 MW” que, com o acordo com a Nestlé, “irá agora totalizar 200 MW”. A EDP R assegurou ainda 1,3 GW de contratos de longo prazo nos EUA para projetos a instalar até 2020, representando 71% dos 1,8 GW de objetivo de adições de capacidade nos EUA para o período”.

Já a Nestlé, segundo o comunicado, terá 20% da eletricidade que consome vinda de fontes renováveis já em 2019. O objetivo da empresa suíça é obter um impacto ambiental zero até 2030.