O principal problema é que a decisão de retirar as mulheres da F1 surge no meio de uma ofensiva brutal do politicamente correto, quando se processa em todo o mundo ocidental uma ‘caça às bruxas’ .

A OBSESSÃO de querer que as mulheres deixem de ser vistas como ‘objetos de desejo’, protegendo-as da ‘cobiça doentia’ dos homens, está a assumir proporções demenciais.

Agora a Fórmula 1 decidiu deixar de ter ‘hospedeiras’. Desde o início, as corridas de automóveis eram pretexto para desfiles de beldades. Sendo o desporto automóvel uma atividade essencialmente masculina, colocavam-se mulheres bonitas sentadas em cima dos bólides e no pódio para amenizar o ambiente.

O mesmo, aliás, se passa hoje no futebol, por exemplo, com as equipas a entrar em campo entre filas de raparigas com pouca roupa. Ou no ciclismo, onde é tradição há muitos anos os vencedores das etapas e o camisola amarela subirem ao pódio com meninas que posam para a fotografia beijando-os na face.

DEVO CONFESSAR que estas práticas sempre me pareceram um pouco ridículas. Pôr mulheres entre os carros de F1 ou no meio dos jogadores de futebol ou dos ciclistas era (e é) uma atitude um pouco primária, destinada a piscar o olho aos homens e estimular comportamentos machistas. Mas era uma tradição e daí não vinha grande mal ao mundo.

Mas o principal problema é que esta decisão de retirar as mulheres da F1 surge no meio de uma ofensiva brutal do politicamente correto, quando se processa em todo o mundo ocidental uma ‘caça às bruxas’, com muitas mulheres a queixarem-se – com ou sem razão – de terem sido importunadas sexualmente.

Ora, Sean Bratches, o patrão da F1 que substituiu Bernie Ecclestone, integra-se claramente neste movimento. A justificação que deu é que a tradição de pôr beldades na F1 «está claramente em discordância com as normas da sociedade moderna».

A COISA ESTÁ a pôr-se feia. Chegámos a um ponto em que uma galeria de arte de Manchester resolveu retirar de exposição os quadros em que surgiam mulheres nuas. E nos EUA houve uma petição de 10 mil indivíduos para que fosse retirado do Metropolitan de Nova Iorque um quadro do pintor francês Balthus «por retratar uma rapariga em pose sugestiva revelando roupa interior».

Este ataque do politicamente correto tem um objetivo óbvio que é comum a todo o movimento feminista: acabar com tudo o que seja diferenciador entre homens e mulheres. As feministas acham que mulheres e homens só terão os mesmos direitos quando não se diferenciarem. Chegaremos a um ponto em que as mulheres não poderão usar saias, nem saltos altos, nem outras peças que sugiram a sua condição feminina. Terão de se vestir como os homens. Toda a sexualidade será reprimida.

PARA O POLITICAMENTE correto, o galanteio, a sedução, o piropo, todas manifestações que marquem a diferença entre homens e mulheres, são para acabar. O objetivo é caminhar para a igualização dos sexos. E é nesse tempo que já estamos em algumas áreas da sociedade – onde as mulheres se vestem à homem e os homens se depilam.

Estas pessoas desejariam que a atração sexual e o desejo também acabassem. Nos EUA e no Japão o desejo está a desaparecer. No limite, o ideal seria que os sexos também desaparecessem, ficando sobre a Terra um único sexo... assexuado.

HÁ FOTOS do Irão dos anos 60, do tempo de Reza Pahlevi – o Xá da Pérsia –, onde se veem mulheres sorridentes em piscinas envergando fatos de banho e biquínis. Agora, nos mesmos locais, vemos mulheres vestidas de negro da cabeça aos pés, de burka.

Esperemos que o Ocidente não passe pelo mesmo inferno. Mas o politicamente correto está a avançar de tal forma e assume aspetos tão fundamentalistas que se fôssemos por este caminho também regressaríamos à idade das trevas. Retirar quadros das galerias e dos museus por representarem mulheres nuas? Isso levar-nos-ia a recuar até quando? Ao século XV? A antes da Vénus de Urbino? Francamente!

ACREDITO que o politicamente correto esteja já a dar tiros nos pés. É impossível que este avanço tão rápido não provoque um movimento de reação. Pessoas que no início o veriam com simpatia começam a inquietar-se.

Reagindo à caça às bruxas, Catherine Deneuve escreveu: «Não nos reconhecemos nesse feminismo que, além da denúncia do abuso de poder, assume feições de ódio contra os homens e a sexualidade. Acreditamos que a liberdade de dizer ‘não’ a uma proposta sexual não existe sem a liberdade de importunar». E acrescentou: «Acabe-se com o assédio mas se acabe com o galanteio».

Já há quem reaja. E é importante a reação vir do lado das mulheres.