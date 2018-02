Moreirense: Petit para o lugar de Sérgio Vieira

O Moreirense anunciou esta terça-feira a saída de Sérgio Vieira do comando técnico do clube. Em comunicado, o emblema de Moreira de Cónegos esclarece que "tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial".

A decisão é oficializada depois da derrota em casa com o Estoril Praia (2-1), na 22.ª jornada da Liga NOS.

Petit é o sucessor de Vieira e já orienta o treino da tarde desta terça-feira.

O próximo desafio do Moreirense está agendado para o próximo domingo com o Desportivo das Aves. O Moreirense está atualmente na 17.ª posição da tabela, com 19 pontos (11 derrotas, 7 empates e 4 vitórias).

Leia o comunicado na íntegra:

O Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o Treinador Sérgio Vieira para a quebra de vínculo, tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial. O Moreirense Futebol Clube agradece o profissionalismo ao treinador Sérgio Vieira, ao qual deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais.