13 de fevereiro 2018

Ryanair lança ligação Porto-Sevilha

A Ryanair anunciou uma nova rota entre o Aeroporto do Porto e Sevilha, que contará com três voos semanais, e que estará disponível para venda a partir de março. A companhia aérea irlandesa diz ainda que vai manter os preços apesar do aumento dos custos com o pagamento aos pilotos.