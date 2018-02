Mais de 90 milhões de cartões da UnionPay fora da China

A UnionPay, o equivalente chinês da Visa ou Mastercard, e da qual o banco português Millennium bcp é o único emissor de cartões na Europa, revela ainda que, no ano passado, o volume de transações com esses cartões cresceu quase 40% em comparação com 2016.

A UnionPay está a aumentar a emissão de cartões fora da China continental e a melhorar os serviços e benefícios dos seus cartões de forma a estimular a o turismo entre a China e o resto do mundo.

Segundo os dados mais recentes, a China tornou-se o quarto maior destino de entrada de turistas do mundo, recebendo cerca de 140 milhões de visitantes em 2017. Os cartões UnionPay tornaram-se uma importante opção de pagamento entre turistas de visita à China.

Em 2017, mais que duplicou o volume de transações na China continental com cartões UnionPay emitidos no Paquistão, enquanto emitidos no Tajiquistão e no Cazaquistão tiveram um aumento de cerca de 50%.

Em comunicado, a empresa detalha dos 90 milhões de cartões que existem fora da China, 25 estão em países que integram a "Nova Rota da Seda".

Lançada em 2013 pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a iniciativa tem como objetivo ligar a Ásia e a Europa com estradas e ferrovias intercontinentais, novos portos, aeroportos, centrais elétricas e zonas de comércio livre é central para o líder chinês mais poderoso dos últimos tempos expandir o poder e influência económica e geopolítica da China.

A UnionPay passou a liderar na emissão de cartões no Laos, Mongólia e Birmânia. No Paquistão, há 4,1 milhões de cartões daquela marca em circulação, enquanto na Rússia ascendem a 1,3 milhões, emitidos por dez bancos do país.

Em novembro passado, o Millennium bcp assumiu um acordo de parceria com o UnionPay, iniciado pelo principal acionista do banco português, o grupo chinês Fosun, e que permitiu ao banco tornar-se no primeiro emissor de cartões UnionPay na Europa.

A UnionPay tem investido na sua rede fora da China e desde novembro de 2017 que foram mais as transações com cartões emitidos no exterior do que com cartões emitidos dentro da China continental.

Mais de 90% das transações com cartões UnionPay emitidos em Hong Kong, Macau, Paquistão, Sudeste Asiático e Ásia Central são feitas localmente. Além disso, os titulares de fora da China continental também usam os cartões em viagem.

O volume de transações transfronteiriças com cartões UnionPay emitidos na Tailândia, no Paquistão e no Cazaquistão cresceu mais de 100% em 2017, e o volume de transações com cartões UnionPay emitidos fora da China continental cresceu mais de 20% na Europa e nas Américas.