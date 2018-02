Jogos Olímpicos de Inverno. Coreografia de claque torna-se viral

Os Jogos Olímpicos de Inverno, a decorrer em PyeongChang, arrancaram na passada semana. Entre questões políticas e modalidades praticadas no gelo, quem se destacou pela originalidade foi a claque norte-coreana que apoiava o hóquei no gelo feminino do seu país.

No entanto, e apesar do empenho, a equipa coreana acabou goleada pela Suíça [8-0].

O vídeo tornou-se viral e, para já, é na bancada que a Coreia leva o ‘ouro’.

Vídeo: