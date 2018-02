Juliana Paes assaltada a caminho do sambódromo

Segundo a imprensa brasileira, na segunda-feira, a atriz estava no seu carro quando dois indivíduos armados obrigaram o motorista a parar, à saída do túnel de Santa Bárbara.

Juliana Paes, a rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, prosseguiu depois caminho para o Sambódromo, onde tinha um compromisso de trabalho.

Ao reconhecerem a atriz, os assaltantes disseram que deixariam outros bens como os documentos e as chaves de casa, levando apenas dinheiro e os telemóveis,

Também o cantor e compositor Moacyr Luz foi vítima de um assalto este Carnaval, quando seguia para o sambódromo. Ficou sem a carteira, o telemóvel e até a fantasia com que levava para o desfile.

Moacyr Luz foi roubado pouco depois de sair de um táxi para desfilar pela escola Paraíso do Tuiuti, na madrugada de domingo para segunda-feira.

“Não vi polícia alguma. Está muito difícil viver aqui, no Rio”, lamentou Moacyr Luz, citado pelo “Extra”.

A violência tem marcado o carnaval do Rio de Janeiro e na Zona Sul da cidade, na Praia de Ipanema, houve três arrastões no sábado e no domingo. Entre as vítimas, havia vários turistas estrangeiros.

Entre as 08h às 16h de segunda-feira, a esquadra de apoio ao turista da Cidade Maravilhosa registou 26 ocorrências, o que dá três queixas por hora. Normalmente, são seis casos por dia.