City com um pé e meio nos ‘quartos’, Juventus cede empate

Os comandados de Pep Guardiola venceram por 4-0 no terreno do Basileia. A Velha Senhora permitiu que o Tottenham chegasse ao empate depois de estar a vencer por dois golos.

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões arrancaram esta terça-feira com os encontros entre o Basileia e o Manchester City e a Juventus e o Tottenham. Os comandados de Guardiola deslocaram-se até ao reduto dos suíços para praticamente garantirem a passagem aos quartos-de-final da competição.

A goleada dos blues de Manchester começou a ser desenhada muito cedo e contou com assinatura portuguesa. Bernardo Silva foi titular e aos 18 minutos já tinha justificado a confiança do treinador ao fazer o 2-0 para o City. Depois de ter inaugurado o marcador, Gundogan bisou na segunda metade do encontro e selou o resultado final. Pelo meio, Kun Agüero foi o autor do 3-0 para a equipa líder da Premier League. O 4-0 no terreno do Basileia deixa o City com um pé e meio na próxima fase da liga multimilionária.

Por sua vez, em Turim, a Juventus cedeu o empate ante o Tottenham depois de ter estado a vencer por 2-0. Híguain colocou a Velha Senhora em vantagem com dois golos nos primeiros 10 minutos da partida, o segundo convertido pela marca do castigo máximo, mas os spurs não se deixaram assustar. Ainda na primeira parte, aos 35 minutos, Harry Kane fez o 2-1 e, na segunda metade, Eriksen repos a igualdade no marcador. Ao contrário do Basileia vs City, está tudo em aberto para a equipa italiana e para o emblema inglês nesta luta pelos ‘quartos’. A segunda mão dos oitavos-de-final está agendada para dia 7 de março.

Esta quarta-feira entra em campo o FC Porto, a única equipa portuguesa na prova, que recebe os ingleses do Liverpool. Além dos dragões, há ainda o imperdível Real Madrid–Paris-Saint Germain. A equipa de Cristiano Ronaldo defende o estatuto de campeã na prova europeia que pode salvar a época aos merengues, mas pela frente os comandados de Zidane têm o díficil plantel francês, líder da Ligue1.