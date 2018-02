Príncipe da Dinamarca morreu aos 83 anos

Na terça-feira, o príncipe Henrique da Dinamarca, marido da Rainha Margarida, morreu. O príncipe tinha 83 anos e foi vítima de uma infeção respiratória.

A informação foi anunciada em comunicado pela Casa Real da Dinamarca: “sua Alteza Real, o Príncipe Henrique, morreu na terça-feira, 13 de fevereiro, às 23:18 no Castelo de Fredensborg”.

O príncipe foi internado com uma infeção respiratória a 28 de janeiro. Depois de vários exames os médicos descobriram um tumor benigno no pulmão esquerdo.

De origem francesa, casou-se com a herdeira do trono dinamarquês em 1967. Em 1972 a sua mulher tomou posse do trono e, no ano passado, Henrique anunciou que não queria ser enterrado ao lado da rainha, quebrando uma tradição de 459 anos.