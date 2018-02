Governo alemão propõe transportes públicos gratuitos para reduzir poluição

O governo alemão pretende colocar os transportes públicos gratuitos para combater a poluição, na sequência das sanções da União Europeia.

A medida, que foi conhecida esta quarta-feira, foi comunicada a Bruxelas no dia 11 de fevereiro e tem como objetivo reduzir o número de carros que circulam nas cidades, incentivando as pessoas a usar os transportes públicos.

Segundo a carta enviada à Comissão Europeia, citada pela agência France Presse, afirma que o projeto deverá ser colocado em prática “o mais tardar até ao final do ano”. As viagens nos autocarros, comboios e outros transportes devem ser gratuitas e o presidente da Câmara de Bona alertou para o facto de ser necessário aumentar o número de autocarros e comboios para dar resposta ao aumento do número de passageiros.

O governo da Alemanha pretende assim que Bruxelas não aplique sanções, como tem ameaçado fazer, por não haver resposta à redução da poluição do ar nas cidades.