Londres. Acidente no aeroporto de Heathrow leva à evacuação de aviões

Um acidente entre dois aviões, no aeroporto de Heathrow, em Londres, obrigou à retirada de vários passageiros dos aviões.

O aeroporto informou que está a lidar com um “acidente sério”, que envolveu dois aviões e que está a fazer os possíveis para “minimizar os problemas dos passageiros”.

O aeroporto está aberto e segundo o porta-voz, citado pela Reuters, estão “a trabalhar perto com os serviços de emergência”.

O acidente terá ocorrido perto das 8h da manhã desta quarta-feira e, segundo indicou o porta-voz à Yahoo News UK, já está a ser investigado.

