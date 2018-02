No Carnaval ninguém leva a mal, mas... a PSP deteve mais de 300 pessoas

A adivinhar os excessos do Carnaval, a PSP organizou uma operação especial, entre 8 e 13 de fevereiro. No total, as autoridades detiveram 373 pessoas - 177 por condução com excesso de álcool. Ainda assim, este ano foram detidas menos 51 pessoas do que em 2017.

Entre as detenções, 50 deveram-se a tráfico de droga, 44 por condução sem habilitação legal, 29 por furto, oito por posse de arma ilegal e 22 por mandado de detenção.

No que à fiscalização de viaturas diz respeito, a PSP fiscalizou mais de 18.270. O excesso de velocidade esteve na base de 2219 infrações e o uso do telemóvel motivou 172 transgressões.

Durante esta operação ocorreram 682 acidentes que vitimaram uma pessoa, provocaram 10 feridos graves e 189 feridos ligeiros.