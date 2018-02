Operação Zeus. Quem vai a julgamento?

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), Ivo Rosa, vai proferir esta quarta-feira o despacho que determina quais dos 86 arguidos do processo conhecido como Operação Zeus serão levados a julgamento.

Este despacho surge menos de uma semana depois do debate instrutório, no qual o Ministério Público (MP) desistiu de levar a julgamento dois empresários que faziam parte dos 86 arguidos do caso de corrupção nas messes da Força Aérea. Recorde-se que 40 arguidos são militares e 46 são empresários, empresas ou funcionários.

Segundo a acusação, os arguidos faziam parte de um esquema de sobrefaturação de bens alimentares – este esquema envolvia não só os fornecedores e os oficiais das messes, mas também membros da Direção de Abastecimento e Transportes (DAT), que tinham a responsabilidade de fiscalizar os processos de aquisição de bens.

O esquema envolvia várias messes de norte a sul do país. Segundo o MP, “a conduta indiciada representou uma sobrefaturação em montante não apurado, mas significativamente superior a 2.552.436,55 euros”.

Os arguidos são acusados dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva agravadas, falsidade informática e falsificação de documentos.