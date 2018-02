Motor de avião desfaz-se em pleno voo | VÍDEO

Os passageiros de um Boeing 777 operado pela United Airlines, que voava de São Francisco para o Havai, viram um dos motores do aparelho a desfazer-se em pleno voo.

Os passageiros contam que, quando faltavam cerca de 35 minutos para aterrar, ouviram um estrondo e ao olhar pela janela viram o motor parcialmente destruído.

O aparelho acabou por aterrar normalmente. A United Airlines diz que está a investigar o incidente, mas aproveitou para elogiar os pilotos que “seguiram todos os protocolos necessários para aterrar o avião em segurança”.

As imagens do momento têm estado a ser partilhadas nas redes sociais.

