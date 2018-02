Turismo voltou a bater recordes e fechou 2017 com aumento de receitas e de hóspedes

Ao todo, os estabelecimentos hoteleiros do país receberam 20,6 milhões de hóspedes em 2017, o equivalente a 57,5 milhões de dormidas.Já as receitas subiram 16,6% para 3,39 mil milhões.

O turismo em Portugal voltou a bater recordes em 2017 e isso é visível pelos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). As receitas com a atividade turística dispararam 16,6% em 2017 e esse crescimento traduziu-se em 3,39 mil milhões de euros.

Os proveitos de aposento aumentaram 18,3% relativamente ao desempenho de 2016 ,para 2,48 mil milhões de euros.

Ao todo, os estabelecimentos hoteleiros do país receberam 20,6 milhões de hóspedes em 2017, o equivalente a 57,5 milhões de dormidas. Contas feitas, aumentos anuais de 8,9% e 7,4%, respetivamente.

Só no último mês de 2017, as receitas com a atividade turística subiram 18,1% face ao mês homólogo para 160,2 milhões de euros, enquanto os proveitos de aposento se fixaram em 108,3 milhões de euros, um aumento de 21,1%.

Mercado externo foi o que pesou

O mercado externo foi o que mais contribuiu para as subidas no número de hóspedes e dormidas ao representar 72,4% das dormidas totais no ano passado.

De estrangeiros, contaram-se 41,6 milhões de dormidas (mais 8,6%). De portugueses, 15,9 milhões (mais 4,1%).

Os britânicos ainda representam 15,7% do total de dormidas de não residentes, mas estão a vir menos para Portugal. Em dezembro, houve uma quebra pelo terceiro mês consecutivo (-9,8%). Em termos anuais, este mercado deteve uma quota de 22,3% e cresceu 1,1% (+10,0% em 2016).

Já o mercado alemão (13,6% do total) aumentou 7,7% entre janeiro e dezembro 2017.

Também os espanhóis estão a vir mais ao país vizinho (+2,7%) e uma quota de 9,7%, embora o crescimento tenha sido mais ligeiro no ano passado (+0,3%).