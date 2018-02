A revista francesa France Football revelou uma alegada SMS que Cristiano Ronaldo terá enviado a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em 2012.

“Quero ir para Paris. Lá eles vão apreciar-me verdadeiramente”, cita a revista. Ronaldo, que estaria descontente com o seu tratamento por parte do Real Madrid, diz ainda que tem a Bola de Ouro em mente: “Os franceses estarão tão felizes por eu jogar no campeonato deles que a comunicação social fará campanha a meu favor para a Bola de Ouro”.

A France Football revela ainda a mensagem de resposta de Florentino Pérez: “Vens dizer-me isso agora, quando a janela de transferências está fechada? Tudo bem! Então, encontra-me um clube que aceite pôr 200 milhões de euros em cima da mesa. Com esse dinheiro pago a cláusula de rescisão do Messi e coloco-o no teu lugar!”.