Madonna esteve em Camarate a ver o filho jogar

Madonna continua a acompanhar o seu filho David Banda nos jogos dos infantis do Benfica.

Desta vez, Madonna foi a Camarate ver o jogo e, como é normal, não passou despercebida na bancada.

As fotos de Madonna na bancada do estádio do Águias de Camarate foram partilhadas pelo próprio clube com um agradecimento especial: “Queremos dar um agradecimento especial à diva, ícone mundial, Madonna que hoje esteve presente no nosso campo para assistir ao torneio de futebol”.D

Madonna também já tinha sido apanhada no estádio José Gomes, na Reboleira, para ver um jogo do filho.