Metro de Lisboa com mais carruagens a partir de maio, promete Ministro

O Metro de Lisboa tem cerca de 20 composições com três carruagens avariadas nas oficinas, a aguardar reparação. Esta manhã, o Ministro do Ambiente reconheceu o problema e prometeu que a espera está perto de acabar.

"Temos um problema [no Metro de Lisboa] e estamos a solicitar a [disponibilidade] de eletromecânicos para depressa podermos recuperar as UT's [unidades triplas] que temos", disse, confrontado com a questões dos deputados.

"Gostaríamos de criar um segundo turno na manutenção, mas a procura foi muito frágil por parte dos trabalhadores", disse o ministro. São necessárias "mais horas de trabalho para chegarmos onde queremos", continuou Matos Fernandes.

O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, acrescentou que já foi dada autorização para a contratação de 10 trabalhadores para fazerem a manutenção das composições.

O ministro do Ambiente disse ainda que o Metro precisa de 29 composições."Vamos atingir esse número em maio", assegurou.