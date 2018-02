São Valentim. Estes são os melhores destinos para passar o dia

É sabido que Lisboa está nas bocas do mundo e, agora, é um dos melhores locais para passar o Dia de São Valentim, segundo o Culture Trip.

O site publicou no Facebook um mapa com os 15 locais mais româticos do mundo. Lisboa aparece na quinta posição, à frente de Paris, no oitavo lugar, e de Amsterdão, na sétima posição.

Em primeiro lugar, o site destaca o Havai (EUA), seguido de Cartagena (Colômbia), de Buenos Aires (Argentina) e Porsmork (Islândia).