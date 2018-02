Dia dos Namorados. Conheça as tendências de consumo

O Dia de São Valentim, continua a ser um marco importante no calendário das compras dos consumidores. E segundo as conclusões da última edição do Mastercard Love Index, um índice realizado anualmente com base na análise de transações de crédito, débito e pré-pagos realizados nos últimos três dias que antecedem o dia mais romântico do ano, jantar fora ou uma experiência são os gestos que mais atraem quem está apaixonado.

Segundo este estudo da Mastercard, as transações associadas à compra de experiências aumentaram 17% neste período e o volume gasto nesta categoria cresceu 6%.

A opção mais popular para celebrar a data é mesmo jantar fora, uma escolha que representa 40% do total de gastos e 75% das transações em 2017.

Além dos gastos com refeições, também os gastos com viagens cresceram (de avião ou comboio), com o número de transações a aumentar 23% em 2017, representando 22% do total de gastos durante este período. As estadias em hotéis continuaram a ser um favorito, representando 27% das despesas efetuadas no período.

Os dados mostram que existe uma tendência de adesão crescente à "economia das experiências", com os consumidores a retirarem cada vez mais satisfação e felicidade do momento que estão a viver e que são uma forma de construir memórias duradouras – dignas de publicação nas redes sociais – em detrimento da compra de bens materiais.

Apesar disso, o número de transações nas categorias de presentes tradicionalmente associados ao dia dos Namorados, como flores e joias, também aumentou (14% e 10% respetivamente), apesar do valor total gasto tenha diminuído (3% e 9%).

A utilização de contactless também tem vindo a ganhar uma forte adesão, com o valor das transações com recurso a esta tecnologia a aumentar uns expressivos 311% e a registar um crescimento de 203% desde 2015.

Já no que respeita a compras online verificou-se um aumento de 136% no número de transações em 2017 por comparação com 2015.

Já analisando ainda a antecedência com que são feitas as compras, verifica-se a existência de um equilíbrio entre os que preferem comprar alguns dias antes e os que as fazem no próprio dia. De facto, cerca de 30% das compras para o dia dos Namorados é realizada no dia 11 de fevereiro (equivalendo a 48,8 milhões de transações em todo o mundo, nos últimos três anos), enquanto 27% de total de transações do período (entre 11 e 14 de fevereiro) foram feitas no próprio dia de São Valentim.

“Os dados vêm revelar que os consumidores continuam a celebrar datas como o São Valentim e, apesar de ainda continuarem a comprar presentes tradicionais, têm vindo a optar, cada vez mais, pela oferta de experiências para demonstrarem os seus afetos. Ficamos também muito entusiasmados por percebermos que as pessoas têm aderido fortemente a soluções contactless que tornam as suas vidas mais fáceis e simples. O Mastercard Love Index ao destacar as tendências globais e regionais dos consumidores, oferece aos comerciantes uma visão inestimável dos hábitos de compra neste período do ano”, explica Paulo Raposo, Country Manager da Mastercard.

