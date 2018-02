Maior sobreiro do mundo é português e está nomeado para Árvore Europeia do Ano

Resultado do concurso será revelado em março

O maior sobreiro do mundo é português, já faz parte do Guinness e agora está nomeado para o concurso da Árvore Europeia do Ano.

O sobreiro está classificado como “árvore de interesse público” e tem 234 anos, estando plantado em Águas de Moura, no concelho de Palmela, Setúbal. A árvore, chamada de assobio pelo canto das aves que vivem nos seus ramos, tem mais de 14 metros de altura.

O sobreiro foi nomeado pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC) para o concurso, que é realizado desde 2011.

Segundo afirmou à Lusa Nuno Calado, secretário-geral da UNAC, escolheram o sobreiro por ser uma árvore nacional, acrescentando que “é uma árvore muito importante para Portugal, não só pela cortiça que produz e o volume de exportações que representa, mas porque é um garante de suporte ecológico e económico para populações rurais”.

A votação vai decorrer até dia 28 de fevereiro, através do site do concurso e os resultados serão conhecidos dia 21 de março numa cerimónia no Parlamento Europeu, em Bruxelas.