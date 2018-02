Lava Jato. Supremo decide não libertar Raul Schmidt

O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu o Habeas Corpus para a libertação do arguido Raul Schmidt. O STJ argumenta que este não era o procedimento formal certo para analisar a extradição.

Agora, a defesa do arguido está centrada nas possíveis consequências da decisão do STJ. Existe a hipótese de Raul Schmidt ser entregue ao Brasil, pelo que os advogados avançaram com um pedido de suspensão da extradição.

Recorde-se que, quando foi detido, a defesa alegou que o mandato não considerou que Shmidt tinha já a nacionalidade portuguesa reconhecida, enquanto neto de portugueses. Isso tornaria, argumentou a defesa, a sua extradição inconstitucional.