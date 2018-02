César diz que a oposição tem "horror ao sucesso do governo"

O líder do grupo parlamentar do PS, Carlos César, acusou a oposição de ter "horror ao sucesso do governo".

"Trata esse sucesso como se ele não fosse também o sucesso do país", acrescentou Carlos César.

O líder parlamentar dos socialistas criticou ainda o PSD e o CDS por terem ignorado o tema que o governo levou para o debate, ou seja, a inovação e conhecimento. "Parece não querer falar destes desafios. A oposição fez por não reconhecer os bons resultados".

No final do debate, o socialista lembrou que a direita "diabolizou" esta solução governativa, mas o tempo veio provar que "foi com este e não com outro governo que a confiança dos empresários mais se manifestou".