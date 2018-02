Bitcoins: há maneiras menos estúpidas de investir dinheiro

Qual é a diferença principal entre uma bitcoin e os euros que estão na sua carteira? É que os seus euros são passivos do Banco Central Europeu, que para compensar esses passivos tem ativos, tradicionalmente ouro, mais recentemente outras moedas de países desenvolvidos (como dólares americanos, ienes japoneses, ou francos suíços). Devido a estes ativos detidos pelo Banco Central Europeu é que as pessoas têm confiança no euro, e o usam nas suas transações. Sabem que, em caso de necessidade, o Banco Central Europeu pode recorrer a esta “artilharia pesada” para defender o valor do euro. E ninguém, no seu perfeito juízo, apostaria hoje numa depreciação rápida, ou até no fim, do euro.

Nas bitcoins não existe qualquer banco central, nem quaisquer ativos acumulados para garantir o seu valor. São usadas para transações entre agentes económicos que confiam mutuamente entre si. O valor das bitcoins deriva unicamente desta confiança mútua. No dia em que esta confiança desaparecer, o que poderá acontecer facilmente em caso de perturbações nos mercados financeiros, o valor das bitcoins deverá cair tão rapidamente como subiu, deixando muitos investidores com pesadas perdas. Foi o que aconteceu na semana passada, e que poderá rapidamente repetir-se. E, em caso de instabilidade, ninguém intervirá para defender o valor das bitcoins, pois estas não têm um banco central.

Apostar em bitcoins é, pois, entrar num jogo muito perigoso. Sinceramente, desaconselho o seu uso a todos os leitores. Há maneiras menos estúpidas de investir dinheiro.