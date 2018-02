Funcionários Públicos marcam manifestação para dia 16 de março

A Frente Comum tem estado reunida com o Governo

O conjunto de sindicatos afetos à CGTP vão sair à rua dentro de um mês, no dia 16 de março, informou a dirigente da Frente Comum, Ana Avoila, à saída do Ministério das Finanças, onde têm estado a decorrer várias reuniões com os sindicatos, em declarações aos jornalistas.

"O Governo não responde à proposta de aumentos salariais e portanto vamos à luta. Já marcámos uma semana de luta de 12 a 23 de março [...] e uma manifestação nacional para 16 de março para todos os trabalhadores manifestarem o seu descontentamento e exigirem aumentos de salários e carreiras dignas", anunciou Avoila, citada pela Lusa.