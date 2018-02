PSD. Hugo Soares deixa liderança da bancada e convoca eleições

O líder parlamentar do PSD anunciou, esta segunda-feira, que a decisão foi tomada após encontro com Rui Rio, no passado sábado.

Hugo Soares anunciou hoje, durante uma reunião de bancada, que vai “devolver a palavra aos deputados para eleger uma nova direção parlamentar”, após Rui Rio ter manifestado intenção de trabalhar com outro líder de bancada, refere a Agência Lusa.

Perante a vontade demonstrada por Rui Rio, Soares apresentou a sua demissão e convocaou eleições para a direção de bancada.

“Embora o Grupo Parlamentar do PSD seja um órgão autónomo não há presidente do Grupo Parlamentar contra a vontade determinada do presidente do Partido”, referiu Hugo Soares.

As eleições estão marcadas para a próxima quinta-feira, dia 22 de fevereiro.