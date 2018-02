EUA. Tiroteio em escola secundária da Florida faz pelo menos 17 mortos

Um tiroteio numa escola secundária de Parkland, perto de Miami, na Florida, EUA, fez pelo menos 17 mortos, refere a polícia norte-americana no último balanço. Há ainda dezenas de feridos.

O suspeito é Nicolas Cruz, um ex-aluno do liceu. O jovem de 18 anos foi imediatamente detido e está agora sob custódia.

O responsável da escola descreve o cenário como sendo "terrível".

Police are working an active shooter scene, and ask that if you are in touch with your student you ask that they remain calm and barricaded until police come to their room, this is for everyone's safety. Do NOT call our 911 or non-emergency number unless it is an emergency.