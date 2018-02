Carnaval de Torres Vedras contou com 400 mil pessoas nos cinco dias

O Carnaval de Torres Vedras deste ano bateu recorde, com um total de 400 mil visitantes entre sexta e terça-feira.

Estes dados foram divulgados pela Câmara Municipal e pela empresa municipal Promotorres e, durante os cincos dias, estiveram presentes mais 50 mil do que nas últimas edições.

Os números integram não só quem assistiu e participou nos corsos diurnos, mas também todos os visitantes que estiveram nas ruas, nas praças e nos bares da cidade.

A festa, que se prolongou ao longo de vários dias, vai terminar esta noite, com a tradicional cerimónia do 'Enterro do Entrudo', que conta com o desfile das associações e dos grupos de mascarados vestidos de preto.

A festa teve um orçamento de 680 mil euros e os festejos geraram receitas de cerca de 10 milhões de euros na economia local.