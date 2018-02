Buscas por homem desaparecido no rio Minho suspensas ao fim de 4 dias

As buscas para encontrar um homem que está desaparecido desde a madrugada de domingo no rio Minho, em Monção, foram suspensas ao final desta tarde, após quatro dias, sem qualquer sucesso, avançou à Lusa o capitão do porto de Caminha.

A mesma fonte revelou que a "Polícia Marítima de Caminha e a Comandancia Naval do Minho, dentro das suas competências, vão continuar a dirigir meios, durante as próximas semanas, para tentar localizar o corpo".

As buscas tiveram início no domingo, após ter sido dado o alerta, por familiares do homem, de que este estaria desaparecido.

As operações centraram-se nas imediações da pesqueira.