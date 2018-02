Operação Zeus. Dos camarões à casa de férias, a vida de luxo dos militares da Força Aérea

O tribunal decidiu colocar com Termo de Identidade e Residência todos os arguidos envolvidos no esquema de sobrefaturação nas messes da Força Aérea. Dos 86 militares e civis envolvidos, 18 não vão a julgamento

Dos 86 militares e civis que lesaram o Estado português em, pelo menos, 2,5 milhões de euros – através de um esquema de sobrefaturação por parte de várias messes da Força Aérea – 68 seguem para julgamento. Foi este o resultado da decisão lida ontem pelo juiz de instrução Ivo Rosa. Até aqui, onze militares continuavam em prisão preventiva e outros sete em prisão domiciliária. Agora, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) decretou que todos os arguidos da Operação Zeus ficam em liberdade, mantendo-os com Termo de Identidade e Residência (TIR).

O juiz decidiu também deixar cair dois dos quatro crimes dos quais os arguidos eram acusados: associação criminosa e falsidade informática. O tribunal considerou que, em relação ao primeiro crime, os arguidos deram continuidade a algo que já existia por si só. “Não se verifica o menor sinal de vontade coletiva e do respetivo processo de formação e afirmação, fundamentais à existência de uma associação criminosa”, refere o despacho da decisão instrutória, a que o i teve acesso.

Quanto ao crime de falsidade informática, o tribunal considerou que a distorção já se verificava nas faturas usadas neste esquema e não na sua inserção no sistema: “A inserção dessas faturas, alegadamente falsas, no sistema informático constitui um meio necessário à obtenção dos pagamentos em causa e não um fim em si mesmo, dado que essa actividade de inserção em nada acrescenta aos documentos de suporte. Esses documentos (faturas) previamente elaborados já se encontravam distorcidos da realidade aquando da sua emissão pelos respetivos fornecedores o que indicia a prática de um crime de falsificação de documento”, lê-se no documento.

Leia mais na edição do i desta quinta-feira