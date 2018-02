O tenente infiltrado que levou a PJ ao dinheiro escondido

Há quem diga que as juras apenas servem para serem subvertidas, mas quando se trata do juramento dos militares de carreira de servir e morrer pela pátria, espera-se que seja para levar a sério. E, para Mercador – nome de código de um tenente que denunciou e levou a que fosse desmantelada uma rede de associação criminosa ao mais alto nível na Força Aérea –, manter essa promessa era uma questão de honra.

Em outubro de 2015, quando o jovem tenente mal acabara de ser colocado na Base Aérea n.o 5 (Monte Real), um outro oficial, o major Vítor Martinho, que tirava o molde à humanidade segundo a moleza do seu caráter, tentou recrutá-lo para o esquema de sobrefaturação já enraizado em grande parte das messes e que há anos lesava o Estado português. Era através deste aliciamento, aliás, que era feito sempre que chegava alguém novo a uma messe, que a associação criminosa, dirigida por uma cúpula de topo do Estado-Maior da Força Aérea, se fortalecera e estendera os seus tentáculos a quase todas as messes deste ramo militar.

Mercador não pensou duas vezes. Parecia que Portugal tinha contraído uma doença incurável: a corrupção atravessava como balas todas as classes sociais do país. O caminho que tinha pela frente era difícil e punha em risco a sua vida e a carreira, mas decidiu limpar a casa e, em finais de 2015, denunciou o caso à Polícia Judiciária, passando a atuar como agente infiltrado. A partir daí andou sempre com um pequeno gravador dissimulado no corpo e tinha sempre à mão uma máquina fotográfica.

