Termina hoje o prazo para validar as suas faturas no e-fatura

Esta quinta-feira termina o prazo para os contribuintes confirmarem e validarem as suas faturas no e-fatura.

Os contribuintes devem assim verificar se as suas faturas estão devidamente validadas no portal e caso haja alguma omissão devem registar as faturas em falta. Devem também verificar se as faturas estão associadas no setor adequado.

Hoje também acaba o prazo para os sujeitos passivos confirmarem ou alterarem os dados sobre o seu agregado familiar bem como outros elementos pessoais importantes.

Posteriormente, a Autoridade Tributária irá verficar todas as faturas inseridas e até ao final do mês será apresentado o valor das despesas dedutíveis no IRS.

Entre 1 e 15 de março, os contribuintes vão poder verificar erros e, caso discordem, poderão apresentar uma reclamação.