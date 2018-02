Institutos Politécnicos vão poder atribuir doutoramentos

Na reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, em Matosinhos, serão discutidos temas sobre o ensino superior e ciência.

O governo deverá aprovar as medidas necessárias para em 2022 ser possível ter uma unidade de saúde capaz de tratar 700 doentes com cancro por ano com recurso à física de partículas de alta energia.

Será também aprovada a “lei do espaço” com o objetivo de regular a atividade no setor. Também será ainda discutida a proposta de atribuição de doutoramentos por Institutos Politécnicos.

Ontem, quarta-feira, António Costa anunciou que o governo irá aprovar uma estratégia com metas claras de inovação em Portugal.