Jesus admite a possibilidade de os leões chegarem à final

Encerrada a primeira mão dos oitavos--de-final da Champions, está na hora de a bola começar a rolar na Liga Europa, prova que conta ainda com duas equipas portuguesas em jogo: o Sporting e o Braga. No Cazaquistão, os leões vão hoje medir forças, na primeira mão dos 16-avos-de-final da competição, com o Astana – uma estreia, já que este será o primeiro encontro entre os dois emblemas.

Se a viagem de quase dez horas de avião foi vista como um dos principais obstáculos ao conjunto verde-e-branco, é também de notar que nem tudo irá jogar contra os comandados de Jorge Jesus. Numa altura em que a Liga do Cazaquistão está parada (recomeça depois da eliminatória com os leões), o Sporting irá encontrar uma equipa longe do habitual ritmo de competição. A par disso, outro dos fatores mais negativos para o clube português prendia-se com o facto de o plantel não estar habituado às baixas temperaturas que por esta altura se fazem sentir no Cazaquistão (20 graus negativos).

Contudo, essa também não será uma verdadeira preocupação quando o apito soar, pelas 16 horas portuguesas. É que, graças ao teto amovível de que o estádio da formação cazaque dispõe, prevê-se que as temperaturas rondem entre os 15 e os 20 graus. Na comitiva leonina que viajou até à capital do Cazaquistão é de destacar a ausência de Mathieu, cujo histórico relacionado com o tendão de Aquiles faz com que o defesa não seja aconselhável para jogos disputados em relva sintética. A par de Mathieu, Bas Dost e Podence, devido a lesão, também não seguiram para o Cazaquistão.

Jorge Jesus admitiu ontem a possibilidade de chegar à final da prova europeia, mas sublinhou que a prioridade é o campeonato: “Em Portugal, o campeonato é sempre a prioridade, e para nós também. Mas não vamos rejeitar a possibilidade de chegar à final da Liga Europa. O Sporting tem todas as condições para chegar à final da Liga Europa. É jogo a jogo.”



Duas horas depois

Às 18 horas será a vez de o Sporting de Braga entrar em ação na mesma fase da competição. No Estádio Vélodrome, o Marselha será o oponente do grupo orientado por Abel Ferreira. A equipa francesa está numa boa fase e segue há dez jogos sem perder, registando oito vitórias. Atualmente no 3.o posto da Ligue 1, a turma de Rudi Garcia não regista qualquer derrota europeia em casa esta época. O lateral Jefferson e o médio Xadas, que tinham estado ausentes no jogo que o clube minhoto venceu por 3-1, no fim de semana, sobre o Vitória de Setúbal, continuam a ser as baixas mais notadas do lado dos guerreiros.