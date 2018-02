Neymar sai abraçado a Cristiano Ronaldo. "Vai ficar no PSG", garante presidente |VÍDEO

Está a dar que falar o abraço de conforto de Cristiano Ronaldo a Neymar no final do Real Madrid - Paris St. Germain.

Os merengues venceram por 3-1 e ganharam uma importante vantagem para a segunda-mão. Há quem interprete o gesto de Ronaldo como um indício da transferência de Neymar para a capital espanhola.

“Com 100% de certeza, posso afirmar que Neymar vai ser do PSG na próxima época”, respondeu categoricamente o presidente Nasser Al-Khelaifi no final do jogo. Veja o vídeo do abraço:

O magnata árabe deixou ainda duras críticas à arbitragem. “Marcaram um fora de jogo a Mbappé que não existia. Os erros do árbitro custaram-nos muito. O árbitro ajudou o Real Madrid", acusou.