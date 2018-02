Kanye West passou nove horas românticas no Instagram

A primeira foto partilhada foi de um cartão onde se pode ler "feliz Dia dos Namorados". Uma dedicatória à mulher Kim Kardashian.

De seguida, West publicou uma série de fotos de casais famosos como Madonna e Sean Penn, Barack e Michelle Obama, Brad Pitt e Angelina Jolie, David Bowie e Iman, Seal e Heidi Klum ou Serge Gainsbourg e Jane Birkin. As últimas duas imagens são de Kanye West e Kim Kardashian, legendados como os Kimye.

A presença do artista nas redes sociais tem sido esporádica, embora notada. Em 2016, inaugurou o Instagram com a publicação de 99 fotos. Em Maio do ano passado, apagou tanto o Twitter como o Instagram.