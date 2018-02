Como vive uma menina de quatro anos com cancro?

No Dia Internacional da Criança com Cancro, recordamos a história de Jessica Whelan. Esta menina britânica tinha 13 meses quando lhe foi diagnosticado um neuroblastoma, um tumor maligno. Aos quatro anos, os médicos deram-lhe apenas alguns dias de vida. Por isso, os pais decidiram divulgar alguns momentos da sua vida no Facebook.

Na página Jessica Whelan – A fight Against Neuroblastoma, o seu pai Andy publicou algumas das fotografias que mais lhe custaram a tirar.

“Com esta fotografia não pretendo ofender ninguém. Talvez ao verem ganhem consciência do terror que é uma criança viver com cancro e talvez no futuro seja possível fazer alguma coisa para que nenhuma delas tenha de passar por esta dor e para que nenhum pai alguma vez tenha de testemunhar isto”, escreveu Andy na página no Facebook.

A família criou também uma página onde as pessoas podiam fazer doações monetárias. O objetivo era proporcionar a Jessica o máximo bem-estar possível e alguns momentos de diversão antes de partir.

Infelizmente, Jessica não conseguiu vencer a batalha contra o cancro. No dia do seu funeral, no final de novembro de 2016, centenas de pessoas prestaram-lhe uma última homenagem.