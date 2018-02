Português morre durante assalto em Luanda

Um português morreu, esta quarta-feira à noite, na sequência de um assalto a um estabelecimento comercial no município de Viana, em Luanda, Angola, referiu o diretor do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação de Luanda do Ministério do Interior, Mateus Rodrigues, em declarações à Lusa.

A mesma fonte acrescentou que a vítima tinha 65 anos, mas a sua identificação não foi avançada.

Ao que tudo indica, terá sido morto a tiro e, o caso está a ser investigado, não havendo ainda suspeitos nem detidos no processo.