Dois enfermeiros agredidos no hospital de Gaia

O Sindicato dos Enfermeiros revelou esta quinta-feira que dois enfermeiros foram agredidos e outros dois ameaçados, no passado mês de janeiro, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

Os enfermeiros "trabalham na zona de triagem de doentes", disse à agência Lusa a vice-presidente do sindicato, Mariana Tomás. O desacato começou quando os "agressores terem discordado da cor atribuída" no processo, explicou.

Os enfermeiros ficaram com "braços e costelas partidas e traumatismo craniano", revelou a mesma responsável, adiantando que os outros dois profissionais estão a receber apoio psicológico.

"A violência nos hospitais é mais comum do que se pensa, o problema é que os enfermeiros não se defendem, as queixas não são apresentadas e as coisas continuam a acontecer", acrescentou Mariana Tomás.

Até ao momento, nem o hospital em causa nem a Administração Regional de Saúde do Norte comentaram esta situação.