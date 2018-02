Não é só na Arrábida. Também há javalis selvagens à solta em Viseu

Os animais estão a invadir a zona residencial e os moradores estão a ficar assustados com a situação, pelos estragos que já foram causados.

Depois de terem surgido javalis selvagens nas praias da Arrábida, no final do verão ano passado, e após vários estragos feitos em restaurantes de Setúbal, também apareceram agora à solta em Viseu. Esta situação está a preocupar os moradores, escreve o jornal regional Jornal do Centro.

Os animais têm sido avistados durante as últimas noites numa zona residencial, Quinta do Bosque, em Viseu, e têm estado perto de urbanizações, à procura de alimento nos espaços verdes. Pensa-se que há, pelo menos, cinco animais destes à solta.

Segundo várias testemunhas que moram nestas zonas, os javalis foram vistos pela primeira vez há cerca de duas semanas e a freguesia local está a ficar preocupada com a situação, uma vez que estes animais se podem tornar mais agressivos à noite, no caso de se encontrarem com um local.

Recorde-se que já em agosto do verão passado o mesmo se tinha passado, mas na zona da Arrábida. Os animais desceram até à cidade, de forma a encontrar alimento, e na altura vários javalis eram portadores de tuberculose, sendo portanto uma ameaça à saúde pública.

Agora não se sabe se será esse o caso, mas pensa-se que os animais se deslocaram até uma zona habitacional para encontrarem alimento.