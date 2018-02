Rita Ribeiro revela que tem a doença de Lady Gaga

A atriz Rita Ribeiro revelou que foi diagnosticada com fibromialgia “há dois anos”. A fibromialgia é uma doença crónica que se carateriza pelas fortes dores em várias partes do corpo. Este problema tornou-se mais conhecido, depois da cantora Lady gaga ter revelado que tem esta doença.

“Não é incapacitante desde que uma pessoa se trate e se cuide”, afirmou a traiz, no programa ‘Você na TV’, na TVI.

“Fui cuidadora da minha mãe durante uns anos. [...] Houve um período da minha vida que não me correu muito bem, como a toda a gente. Toda essa fase foi muito stressante e eu não soube lidar muito bem. Felizmente que tenho ferramentas porque faço meditação, acupuntura há muitos anos, caminhadas, que também ajuda imenso… Isto pode parecer um pouco estranho, mas para mim ter sido diagnosticada com fibromialgia foi uma bênção. Não me levem a mal dizer isto porque fez com que eu me cuidasse muito mais. Toda a gente na vida tem que se cuidar e prevenir”, revelou Rita Ribeiro.

A doença foi diagnosticada por um reumatologista, explicou a atriz, que integra o elenco da novela ‘A Herdeira’. Rita disse ainda que não toma um único medicamento para controlar a doença: "Faço caminhadas diárias, de quatro, cinco quilómetros. Mudei a minha alimentação toda. Tomo uma suplementação bastante grande. Faço acupuntura, que já fazia há muitos anos, e foi-me recomendado fazer exercício, faço ioga...".