Florida. Sobrevivente do tiroteio deixa ‘alerta’ aos políticos americanos | Vídeo

Esta quarta-feira, no liceu Marjory Stoneman Douglas, na Florida, Estados Unidos, um antigo aluno da escola disparou contra várias pessoas, tendo causado a morte a 17. A escola foi alvo de um dos tiroteios mais violentos dos últimos cinco anos.

Apesar de tudo, uma das sobreviventes do tiroteio, Lyliah, de 16 anos, foi entrevistada pela CNN e desafiada pela mesma a deixar uma mensagem aos adultos, particularmente aos políticos norte-americanos.

“Se nós, jovens, nem podemos beber álcool, como é que aos 18 ou 19 anos podemos comprar uma arma?”, questionou a jovem, afirmando ser necessário os EUA tenham melhores leis relativamente à compra de armas, declarando que “o que temos atualmente não está a resultar”.

Além disso, Lyliah falou referiu ainda que falta “ação” da parte dos políticos e que as “orações e palavras” não são solução para rigorosamente nada.

A 16-year-old student who survived the Florida school shooting has a message for lawmakers and leaders: Your prayers and words "mean nothing"



"We need action," she added. "Action's what's gonna change what's happening." https://t.co/a1Z2C8NCKv pic.twitter.com/dYpcxNbRIw