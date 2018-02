Pais solteiros morrem mais cedo

Segundo um estudo realizado pela Universidade de Toronto, no Canadá, os homens que são pais solteiros têm o dobro de probabilidade de morrer prematuramente em comparação com as mães solteiras e com os casais.

Isto acontece, sobretudo, devido ao facto de os pais solteiros terem estilos de vida menos saudáveis.

A investigação estudou 40 mil pais solteiros durante 11 anos e concluiu que estes homens comiam menos fruta e vegetais e consumiam mais álcool.

O estudo conclui ainda que há a necessidade de identificar e apoiar estes homens.