"Sinto que foi o último jogo que fiz como presidente do Sporting"

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, falou aos jornalistas esta quinta-feira, no rescaldo do jogo dos ‘leões’ frente ao Astana, e deu a entender que este pode ter sido o seu último jogo enquanto dirigente do clube.

"Dos quatro objetivos que tínhamos continuamos fortes em três e um já conquistámos. Sinto-me feliz porque sei que a nação sportinguista está feliz com este resultado, feliz por ter voltado ao banco, o sítio onde me sinto bem, onde estou ao pé do grupo, feliz porque fui assistindo aos resultados das nossas modalidades, e continuam pujantes, mas ao mesmo tempo triste porque sinto que possivelmente foi o último jogo que fiz como presidente do Sporting e isso custa-me bastante", disse aos jornalistas presentes.

"Por isso, em vez de estar aqui eufórico, como costumo estar, sinto uma tristeza muito grande, depois do trabalho de cinco anos, se no dia 17 não for feito o reconhecimento a este trabalho que fizemos. Mas pelo menos se sair, saio de cabeça erguida e com orgulho do trabalho que fiz, do trabalho dos órgãos sociais, de deixar um clube da forma que deixámos aos sportinguistas", acrescentou.

Recorde-se que Bruno de Carvalho fez recentemente um ultimato aos adeptos: o presidente do Sporting demite-se se os pontos em discussão na assembleia-geral do próximo dia 17 não forem aprovados com mais de 75 por cento dos votos.