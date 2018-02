O músico esteve afastado dos palcos durante uns meses, após ter sido submetido a um transplante de coração em dezembro do ano passado. Agora, está de volta, praticamente recuperado e espera fazer aquilo de que mais gosta: cantar.

Salvador Sobral deu, esta noite, a sua primeira entrevista após ter estado afastado durante uns tempos. O cantor esteve à conversa com João Adelino Faria, na RTP, e falou sobre a sua recuperação e os novos projetos que estão a caminho.

Durante a entrevista, o músico revelou que encarou o seu problema de uma forma muito natural e que em momento algum pensou que isto pudesse prejudicar a sua vida profissional em cima dos palcos. “Eu tinha um problema. Agora está resolvido e só quero começar a tocar, que é o que mais gosto de fazer”, disse o cantor.

Além disso, Salvador garantiu que nunca teve medo que a sua saúde, após a operação, viesse a prejudicá-lo no mundo da música, admitindo porém que a sua voz, neste momento, está mais "frágil", mas que é algo totalmente natural depois de ter sido submetido a cirurgia minimamente complicada.

A entrevista ficou marcada também por um momento caricato: questionado sobre o seu novo álbum, Salvado Sobral queixou-se de ainda estar à espera de uma composição do músico Samul Úria, pedindo em direto que este a enviasse. "Samuel, se me estiveres a ouvir, manda lá a m***** da música", disse na brincadeira.

O vencedor do Festival da Eurovisão 2017 disse ainda que os problemas de saúde que teve recentemente não terão muita influência nos seus próximos trabalhos: "Eu não sou grande compositor. Gosto de ser intérprete. Nunca componho a pensar ou no transplante de coração ou no coração de outra pessoa".

Para os que querem ser os próximos ‘Salvado Sobral’, o músico deixou apenas um conselho: “estudar música”.