PSD. Rio ignorou opinião dos deputados para a liderança parlamentar

Foi sozinho que o líder eleito escolheu o novo presidente do grupo parlamentar. Depois do jantar de “auscultação” aos deputados, em que o nome de Campos Ferreira foi o mais falado, Rio deu o aval a Fernando Negrão. Se a ameaça de votos brancos começou por vir do passismo, agora o tabuleiro virou

Rui Rio foi eleito sob três esperanças: maior sensibilidade social do que Passos Coelho, menor isolamento na liderança do que Passos Coelho e melhores resultados eleitorais do que Passos Coelho. Secreta ou publicamente, os apoiantes da sua candidatura a presidente do PSD apostaram nessa trindade de mudança.

Ontem, contudo, e ainda antes da liderança propriamente dita começar, caiu a primeira dessas três esperanças: o isolamento em torre de marfim de que Passos era acusado na São Caetano à Lapa – de decisões muito centralizadas e diversas vezes à margem da maioria dos deputados – foi o mesmo isolamento com que Rui Rio escolheu o novo líder parlamentar do PSD.

A decisão – até do próprio Fernando Negrão – havia sido remetida para o congresso, que começa hoje à noite, mas o anúncio foi antecipado, evitando-se misturar águas. Ontem, somente um dia depois de a bancada eleita no tempo de Passos se demitir, Fernando Negrão anunciou que é candidato ao lugar que foi de Hugo Soares durante seis meses.

